Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 октября 2022 11:23

МАГАТЭ готовит заявление о ситуации на ядерных объектах Украины

Сообщение планируется выпустить уже в ближайшее время
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
МАГАТЭ готовится сделать заявление по ядерным объектам на фоне ситуации на Украине

МАГАТЭ готовится сделать заявление по ядерным объектам на фоне ситуации на Украине

Фото: REUTERS

Международное агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) готовит заявление о ситуации на ядерных объектах Украины. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба всемирной организации в понедельник, 24 октября 2022 года.

В сообщении говорится, что заявление будет сделано уже в ближайшее время.

"Агентству известно о заявлениях, сделанных РФ и Украиной, касательно активности на ядерных объектах, - уточнил представитель агентства. - МАГАТЭ занимается этой проблемой и скоро выступит с заявлением".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что информация о подготовке Киевом "грязной бомбы" перепроверена, это не пустое обвинение. По словам дипломата, Москва намерена поднять в Организации объединенных наций (ООН) вопрос о подготовке киевским режимом "грязной бомбы".

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что угроза применения Украиной "грязной бомбы" является реальной, и это дело Вашингтона, Лондона и Парижа верить в нее или нет.