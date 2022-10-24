МАГАТЭ готовится сделать заявление по ядерным объектам на фоне ситуации на Украине Фото: REUTERS

Международное агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) готовит заявление о ситуации на ядерных объектах Украины. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба всемирной организации в понедельник, 24 октября 2022 года.

В сообщении говорится, что заявление будет сделано уже в ближайшее время.

"Агентству известно о заявлениях, сделанных РФ и Украиной, касательно активности на ядерных объектах, - уточнил представитель агентства. - МАГАТЭ занимается этой проблемой и скоро выступит с заявлением".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что информация о подготовке Киевом "грязной бомбы" перепроверена, это не пустое обвинение. По словам дипломата, Москва намерена поднять в Организации объединенных наций (ООН) вопрос о подготовке киевским режимом "грязной бомбы".

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что угроза применения Украиной "грязной бомбы" является реальной, и это дело Вашингтона, Лондона и Парижа верить в нее или нет.