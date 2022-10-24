Владимир Путин заявил о мощном росте внутреннего турпотока

Путин заявил о мощном росте внутреннего турпотока Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 24 октября, в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко оценил темпы роста туристического потока в стране.

«Растет мощно на самом деле», - заявил российский лидер, когда вице-премьер РФ начал доклад про внутренний турпоток.

Вице-премьер в свою очередь отметил, что ранее структура внутреннего турпотока туристического потока «была - бизнес - поездки в два раза перекрывали поездки по отдыху, сейчас стало наоборот, то есть отдых вырос в два раза, а бизнес сократился по понятным причинам».

«Самое главное, что мы нарастили именно туристический поток с целью рекреации и отдыха», - отметил вице-премьер РФ, указав также на работу по созданию новых гостиничных номеров, уточнив, что они создаются в основном в трех- и четырехзвездочных отелях.

«Самые востребованные», - прокомментировал российский президент.

Ранее стало известно, что туристический поток по России с января по сентябрь 2022 года вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом годом, составив 47 млн человек.