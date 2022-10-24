Стремоусов рассказал о потерях ВСУ на херсонском направлении

Потери ВСУ на херсонском направлении каждый день исчисляются сотнями Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют сотни военных на херсонском направлении. Об этом заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала в понедельник, 24 октября 2022 года.

"Наблюдается постоянная гибель и наемников, и укронацистов, исчисляется сотнями, - уточнил Стремоусов. - По 200 человек в день убивают".

По его словам, на этом фоне со стороны украинских военных наблюдается нежелание идти в бой, армия деморализована.

Чиновник подчеркнул, что все попытки наступления ВСУ оказались провальными, и были пресечены российскими войсками.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Минобороны сообщили о ликвидации новых целей на территории Украины. За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области, четыре пункта управления, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

Напомним, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов на прошлой неделе выразил мнение, что уровень потерь ВСУ по всей линии фронта составляет примерно 500 человек в день.