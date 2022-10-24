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Политика24 октября 2022 11:47

Стремоусов рассказал о потерях ВСУ на херсонском направлении

Стремоусов заявил, что ВСУ каждый день теряют сотни военных на херсонском направлении
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Потери ВСУ на херсонском направлении каждый день исчисляются сотнями

Потери ВСУ на херсонском направлении каждый день исчисляются сотнями

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют сотни военных на херсонском направлении. Об этом заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала в понедельник, 24 октября 2022 года.

"Наблюдается постоянная гибель и наемников, и укронацистов, исчисляется сотнями, - уточнил Стремоусов. - По 200 человек в день убивают".

По его словам, на этом фоне со стороны украинских военных наблюдается нежелание идти в бой, армия деморализована.

Чиновник подчеркнул, что все попытки наступления ВСУ оказались провальными, и были пресечены российскими войсками.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Минобороны сообщили о ликвидации новых целей на территории Украины. За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области, четыре пункта управления, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

Напомним, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов на прошлой неделе выразил мнение, что уровень потерь ВСУ по всей линии фронта составляет примерно 500 человек в день.