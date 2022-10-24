Киевские власти разыскивают бывшего главу Нацбанка Украины

Кирилл Шевченко, которого обвиняют в крупном хищении, объявлен в розыск Фото: ТАСС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

«Шевченко разыскивается по делу о хищении средств в Укргазбанке, который он возглавлял до того, как стать главой НБУ. НАБУ разыскивает трех должностных лиц Укргазбанка, причастных к хищению более 200 млн гривен (более 5,5 млн долларов США), - говорится в сообщении НАБУ в соцсетях.

В НАБУ заявили, что подозреваемые в хищении лица не являлись к следователю, в связи с чем и были объявлены в розыск.

Как уточняется, обвинение Кириллу Шевченко и еще двум подозреваемым было предъявлено в начале октября текущего года заочно, так как их местонахождение не установлено до настоящего времени.

По предварительным данным, руководители банка своими действиями причинили ущерб на более чем 5,5 млн долларов США.

Ранее Кирилл Шевченко заявлял, что в течение последних двух лет на него оказывается политическое давление, а выдвинутые против него обвинения — это сведение счетов.

Со слов Шевченко, он проходит лечение за пределами Украины.