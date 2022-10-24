Экс-председатель чешской газовой компании Prazska заявил, что ЕС не сможет заменить российский газ Фото: REUTERS

Бывший председатель правления газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек в интервью Parlamentní listy рассказал, что Евросоюз не сможет полностью заменить российский газ за счет других источников.

"Совершенно исключено", — ответил Янечек на вопрос журналиста о том, сможет ли Европа полностью компенсировать газ из других источников.

Он утверждает, что газ, поставляемый из Норвегии и США, не сможет заменить поставки из российских трубопроводов.

"Природный газ для нас — стратегическое сырье, без которого не обойтись. И за отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства", - подчеркнул Янечек.

При этом запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы выросли до 90,12% к 5 октября 2022 года согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE). На начало октября в хранилищах находится 97 млрд куб. м газа из 107,7 млрд куб. м возможных.