Власти Херсонской области сообщили об эвакуации более 22 тысяч жителей региона с правого берега

Более 22 тысяч жителей правобережной части Херсонской области были эвакуированы и перемещены на левый берег Днепра. Такое заявление в понедельник, 24 октября, сделала заместитель губернатора региона Екатерина Губарева, уточнив, что данная программа рассчитана на 60 тысяч человек.

«22 367 жителей Херсонской области эвакуированы по состоянию на 24 октября. Программа эвакуации рассчитана на 60 000 граждан», - отметила она в своем Telegram-канале.

Напомним, в начале прошлой недели, 19 октября, в администрации города Алешки сообщили, что начинают проводить организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра из порта Херсона. Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российским властям с просьбой помочь с выездом гражданам в другие регионы России, заявив об участившихся обстрелах гражданской инфраструктуры.