Япония закрывает посольство в Гаити из-за угрозы безопасности Фото: REUTERS

Правительство Японии решило временно закрыть японское посольство в Гаити из-за соображений безопасности. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Уточняется, что при посольстве в соседней Доминиканской Республике создан временный офис, который возьмет на себя вопросы оказания помощи японским гражданам в Гаити.

Ранее Министерство иностранных дел Японии посоветовал своим гражданам не ездить в Гаити, рекомендуя также немедленно покинуть данную страну тем, кто уже находится там. Уровень опасности в отношении Гаити подняли до максимального четвертого.

Напомним, в начале октября 2022 года премьер Гаити Ариэль Анри обратился за военной помощью к международному сообществу. Это произошло на фоне устроенной бандами блокады главного порта республики, что привело к катастрофической нехватке топлива. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Совбез организации рассмотреть вопрос о размещении в страны военных сил для урегулирования гуманитарного кризиса. Совет безопасности ООН позже ввел в отношении экстремистских группировок в Гаити санкции, а также оружейное эмбарго.