Звезда “Интернов” Светлана Пермякова “вышла замуж” в Минске, фото: соцсети

Известная актриса, 51-летняя звезда “Интернов” Светлана Пермякова вышла замуж в Минске, чем удивила своих поклонников. Но, как оказалось впоследствии, пока это радостное событие произошло только на съемках очередного фильма, сообщает сайт BELARUS.KP.RU.

Накануне в соцсетях Пермяковой появились ее фото в свадебном платье. При этом сама актриса написала, что долго ждала этого события.

Светлана Пермякова, фото: соцсети

Но поздно вечером в сторис аккаунта Светланы Пермяковой появилось еще несколько фотоснимков. По ним видно, что артистка стала невестой только в кино.

Ранее Светлана Пермякова рассказала о смерти своих детей. Узнать радость материнства актрисе удалось лишь в 40 лет. У нее родилась дочь Варвара. Отцом девочки стал помощник артистки Максим Скрябин, который младше Пермяковой на 17 лет.