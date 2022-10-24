Офис премьер-министра Польши пытались замуровать профсоюзные работники

В офисе никогда не бывает премьера, а в последнее время там нет даже его сотрудников Фото: REUTERS

В польских Катовицах профсоюзные работники предприняли попытку перекрыть вход в депутатский офис премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, об этом сообщает польская газета Wyborcza.

«В офисе никогда не бывает премьера, а в последнее время там нет даже его сотрудников. "Был цирк со сбором номеров, чтобы поддерживать связь. Уже некоторое время сюда не приходят даже сотрудники офиса. Это пустое место", - приводит издание слова председателя профсоюза "Август 80" Богуслава Зентека.

Как отмечается, профсоюзные работники в течение последних двух месяцев безуспешно пытаются встретиться в офисе в Катовицах с премьер-министром, для обсуждения вопроса нехватки угля и увеличивающуюся стоимость топлива.

Когда в последний раз активисты прибыли к закрытому офису, они решили замуровать вход в помещение. Для этого с собой у них была бетономешалка и строительные блоки.

Издание уточняет, что полиция практически сразу прекратила эти работы.

Кроме того, работники профсоюза, в связи с бессмысленностью протестов в Катовицах, выступили с инициативой о проведении 4 ноября акции протеста в столице Польши Варшаве у здания Польской энергетической группы.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что в связи с полным запретом властей Польши на импорт угля из России, в стране выросли цены на уголь, а его доступность для населения снизилась.