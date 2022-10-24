Жители Германии требуют остановить поток украинских беженцев и закрыть границы Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Spiegel отреагировали на заявление мэра Берлина Франциски Гиффай о нехватке ресурсов для прибывающих украинских беженцев и, что столица Германии в скором времени не сможет справится с новым потоком. Она заявила, что для обеспечения потребуется дополнительная финансовая помощь от государства.

Немцы, в свою очередь, призвали пересмотреть миграционную политику государства в отношении украинских граждан.

Среди призывов встречаются требования “не тратить все больше и больше ресурсов, а остановить поток беженцев..." Кто-то более критично просит отнестись к миграционной политике в целом: "Иностранцев, не имеющих права на пребывание, следует более последовательно возвращать в страны их происхождения. Таким образом будет больше крайне необходимого места для других", в этом же ключе говорят о “последовательной депортации”.

Некоторые читатели отмечают “злоупотребление социальными льготами” со стороны граждан Украины.

Некоторые же выражаются крайне радикально и призывают полностью закрыть границы и высылать беженцев из-за нехватки ресурсов.

При этом власти Германии считают, что в ситуации с получившими убежище в Германии украинцами должны действовать послабления и привилегии, которые не предоставляются беженцам, приехавшим из других государств. Послабления в возможности получить работу украинцам в Германии поможет быстрее адаптироваться иммигрантам и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.