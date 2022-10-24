Читатели Die Welt раскритиковали идею Шольца о “плане Маршалла” для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt жестко высказались об идее канцлера Германии Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о разработке "плана Маршалла" для Украины.

При этом многие комментаторы заметили, что вследствие неудачной политики немецких и общеевропейских властей такой план восстановления инфраструктуры уже вскоре потребуется для самой Германии.

"План Маршалла для Украины? Наш канцлер должен скорее разработать план Маршалла для долины реки Ар, но это же было бы что-то для нашего собственного народа, это же невозможно! Мы лучше поможем, чтобы в Украине все было и правда разрушено, чтобы мы могли ее восстановить!" - пришел в возмущение читатель с ником Thomas P.

"Если политика немецких властей последних нескольких лет будет продолжаться в том же духе, нам больше понадобится план Маршалла для нас самих", - отметил Rainer T.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.