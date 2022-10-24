Полиция Норвегии задержала двоих россиян за съемку военных объектов

В Норвегии местные силовики задержали двоих россиян за съемку военных объектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В норвежской провинции Нурланн местные полицейские задержали двух граждан России. Как утверждает местная телекомпания TV2, поводом для задержания россиян стала съемка военных объектов, которую они якобы вели.

"Два гражданина России задержаны полицейскими в Нурланне. По данным наших источников, они подозреваются в том, что вели съемку военных объектов", - отмечают журналисты норвежского ТВ, не уточняя, какие именно объекты снимали россияне и как именно ими производилась съемка.

Ожидается, что в ближайшее время в отношении двух задержанных граждан РФ норвежским судом будет официально избрана мера пресечения.

Ранее в этой же норвежской провинции были арестованы еще четверо россиян. Их также подозревали в съемке некоего военного объекта. Однако спустя несколько дней граждане РФ были освобождены. Поводом стало отсутствие каких-либо оснований и причин для продолжения содержания россиян под стражей. В частности, никаких фотографий военных объектов у задержанных в итоге так и не было обнаружено.