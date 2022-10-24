Нидерланды исключили из санкционного списка десятки компаний, работающих с Россией

Mинистерство экономики и климата страны предоставило 25 разрешений местным компаниям для продолжения сотрудничества с бывшими дочерними предприятиями «Газпрома» Фото: REUTERS

Нидерланды исключили из санкционного списка Европейского Союза десятки компаний и учреждений, которые ведут деятельность с Россией, об этом сообщает издание RTL Nieuws.

Правительством Нидерландов с февраля текущего года было выдано 91 разрешение на освобождение от санкций против Российской Федерации.

«Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило заходить в свои порты 34 кораблям под флагом РФ, перевозящим продукты питания и алюминий», - пояснили в издании.

Как уточняется, только министерство экономики и климата страны предоставило 25 разрешений местным компаниям для продолжения сотрудничества с бывшими дочерними предприятиями «Газпрома».

Кроме того, из «гуманитарных соображений» министерство внешней торговли предоставило 18 разрешений для взаимодействия с Россией. МИД Нидерландов исключил проведение платежа из России в дипломатических целях, а министерство финансов для освобождения от санкционных ограничений замороженных активов и товаров предоставило 13 разрешений.

Все эти исключения позволяют сохранять определенную гибкость в конкретных случаях.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, муниципалитет города Гааги хочет добиться временного исключения из санкций ЕС против России.