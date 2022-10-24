Жительница Тюмени, потерявшая деньги, ищет жертв финансовой пирамиды

Женщина разыскивает других жертв финансовой пирамиды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Тюмени, потеряв деньги, начала поиск других жертв финансовой пирамиды. Новый «работодатель» выкачал из нее средства, на которые она жила.

Началось все вроде бы хорошо – с собеседования и трехдневного обучения. Потом у нее потребовали 3 500 рублей за юридическое оформление. После этого и вовсе заявили, что она должна купить товар, который сама же потом будет продавать, на 35 тысяч рублей. Аргументировали просто – как продавать, если сам не знаешь, что это такое.

– Твой заработок будет зависеть от того, сколько людей ты приведешь в эту сетевую компанию. За каждого нового человека получаешь определенную сумму денег в зависимости от статуса, который также нужно покупать. Начальный стоит 35,5 тысяч, самый высокий – более миллиона рублей, – рассказала жительница областной столицы.

Она уже написала заявление в полицию. Потом планирует обратиться в Следственный комитет. А пока ищет жертв финансовой пирамиды, чтобы подать коллективное заявление.

Меж тем, горожане удивляются, как люди до сих пор попадаются на уловки мошенников, ведь эта схема известна давным-давно: «Мошенники придумывают все новые и новые варианты и возможности. Там мозг человека тщательно обрабатывается. У таких людей свои методы и способы воздействия на человеческий мозг», – уверены тюменцы, передает «Наш Город».