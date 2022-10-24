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Общество24 октября 2022 13:02

Жительница Тюмени, потерявшая деньги, ищет жертв финансовой пирамиды

Новый «работодатель» выкачал из нее средства, на которые она жила
Сергей Швецов
Женщина разыскивает других жертв финансовой пирамиды

Женщина разыскивает других жертв финансовой пирамиды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Тюмени, потеряв деньги, начала поиск других жертв финансовой пирамиды. Новый «работодатель» выкачал из нее средства, на которые она жила.

Началось все вроде бы хорошо – с собеседования и трехдневного обучения. Потом у нее потребовали 3 500 рублей за юридическое оформление. После этого и вовсе заявили, что она должна купить товар, который сама же потом будет продавать, на 35 тысяч рублей. Аргументировали просто – как продавать, если сам не знаешь, что это такое.

– Твой заработок будет зависеть от того, сколько людей ты приведешь в эту сетевую компанию. За каждого нового человека получаешь определенную сумму денег в зависимости от статуса, который также нужно покупать. Начальный стоит 35,5 тысяч, самый высокий – более миллиона рублей, – рассказала жительница областной столицы.

Она уже написала заявление в полицию. Потом планирует обратиться в Следственный комитет. А пока ищет жертв финансовой пирамиды, чтобы подать коллективное заявление.

Меж тем, горожане удивляются, как люди до сих пор попадаются на уловки мошенников, ведь эта схема известна давным-давно: «Мошенники придумывают все новые и новые варианты и возможности. Там мозг человека тщательно обрабатывается. У таких людей свои методы и способы воздействия на человеческий мозг», – уверены тюменцы, передает «Наш Город».