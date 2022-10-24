Власти Молдавии призвали жителей страны не пользоваться лифтами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии призвали жителей страны не пользоваться лифтами, а также снизить температуру в офисах до 19 градусов. С такими рекомендациями выступило в понедельник, 24 октября, Национальное агентство по регулированию в энергетике, указав на дефицит газа и электроэнергии в республики.

«Призываем каждого гражданина и сотрудника внести свой вклад в процесс оптимизации потребления энергетических ресурсов … Ограничить использования лифта … В рабочее время не повышать температуру выше 19 градусов по Цельсию и снизить ее до 15 градусов после 17:00», - говорится в заявлении агентства, где жителей также просят максимально использовать дневной свет и отключать от электросети приборы.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну уточнил, что прибегать к закрытию школ, а также остановке городских троллейбусов власти страны на данный момент не собираются, предложив для начала отключить иллюминацию зданий, а также сократить энергопотребление в ресторанах и магазинах.

Напомним, с 1 октября этого года «Газпром» сократил объем подачи газа Молдавии до 5,7 млн кубометров газа в сутки при потребностях в 8,06 млн, отметив, что речь идет о технических проблемах, связанных с ограничением транзита через Украину. Как писал сайт KP.RU, накануне в Приднестровье был введен режим ЧП в экономике из-за дефицита газа.