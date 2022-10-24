Премьер Саксонии считает, что Германия должна возобновить поставки газа из России по окончании конфликта на Украине

До окончания конфликта на Украине Германии нужно сосредоточиться на долгосрочных контрактах и разработке собственной добычи газа, считает премьер Михаэль Кречмер Фото: REUTERS

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) считает, что Германии должна возобновить поставки газа из России после окончания конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы нуждаемся в долгосрочных контрактах на поставки сжиженного природного газа из США, Катара и других арабских стран. И когда конфликт завершится, мы должны снова использовать газ из России", - считает политик.

Помимо этого, он считает, что Германии необходимо задействовать собственные газовые ресурсы в Северном море и обеспечить заполнение газовых хранилищ.

"Мы будем нуждаться в трубном газе, а это возможно только в случае работающих трубопроводов", - ответил Кречмеру на вопрос о расчете на газ из "Северный поток" и "Северный поток - 2" после их ремонта.

Он также отметил важность "совместных дипломатических усилий ЕС, США, Китая, Индии и Японии по урегулированию ситуации на Украине".

Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывался по ситуации с газом в стране. Он считает, что Германия уже сейчас преодолела зависимость от поставок российского газа. По его словам, теперь страна стремится сократить потребление данного ресурса на 20%.