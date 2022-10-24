В ДНР начали подготовку писем в МККК и ООН по пыткам украинских военных над пленными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аппарат омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) начал подготовку писем в Международный Комитет Красного Креста и комитет ООН по правам человека по факту применения пыток в отношении военнопленных ДНР со стороны украинских военных, рассказала РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова.

"Сейчас мы эти письма оформляем. Нам необходимо интервьюирование всех освобожденных, которые были возвращены недавно домой. После того как эта работа будет закончена, все соответствующие письма будут направлены. Я очень надеюсь, что международные организации отреагируют на ситуацию должным образом", - отметила Морозова.

Военнослужащий ВСУ заявил, что пытки российских солдат являются военным преступлением. Украинский военный сказал, что издеваются над пленными только националистические батальоны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.