Польша настаивает на добровольном принципе совместных закупок газа странами ЕС

Польша настаивает на принципе добровольности участия стран Евросоюза в совместных закупках газа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша настаивает на том, чтобы совместные закупки газа странами ЕС велись исключительно на добровольной основе. От попыток принуждения отдельных стран к участия в совместных закупках предостерег министр правительства Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк.

«Совместные закупки, которые предлагает часть стран, могут стать шансом покупать газ дешевле в ЕС, но с одним условием – они будут основываться на принципе добровольности», - сказал вель Сенк на пресс-конференции в понедельник 24 октября.

Польский министр объяснил позицию Польши тем, что часть стран ЕС имеют действующие контракты по газу с хорошими ценами либо сильные переговорные позиции по этому вопросу, и участие в совместных закупках может ухудшить их положение. В частности, в такой ситуации находится сама Польша, уточнил вель Сенк.

«Польша имеет относительно сильную переговорную позицию, и мы не хотим быть связанными какими-то обязывающими механизмами», - цитирует министра РИА Новости.

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан заявил, то Будапешт добился разрешения Брюсселя не присоединяться к потолку цен на газ, если он будет установлен Евросоюзом.

Тем временем экс-председатель чешской газовой компании Prazska Павел Янечек заявил, что ЕС не сможет компенсировать поставки российского газа через Норвегию и США.