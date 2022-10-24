Новый президент Ирака Рашид заявил о готовности укреплять отношения с Россией

Президент Ирака заявил о намерении развивать и укреплять отношения с Москвой. Фото: REUTERS

Ирак намерен укреплять отношения с Россией. Об этом в понедельник 24 октября заявил новый президент Ирака Абдул Латиф Рашид во время встречи с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым.

Кутрашев вручил Абдул Латифу Рашиду поздравление от президента РФ Владимира Путина по случаю избрания Рашида президентом Ирака.

«Президент Абдул Латиф Рашид выразил благодарность и признательность президенту Путину, а также подтвердил намерение Ирака укреплять дружеские отношения между двумя странами и работать над их расширением в различных сферах в интересах двух стран и их народов», - цитирует РИА Новости сообщение канцелярии иракского лидера.

Тем временем новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии объявлен экс-глава Министерства финансов Риши Сунак. Он занял автоматически пост после того, как его оппонент лидер палаты общин Пенни Мордонт снял свою кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретится с президентом Гвинеи-Бисау в Москве 25 октября 2022 года. Лидеры двух стран обсудят развитие отношений и международную тематику.