Аналитик Юшков назвал преждевременным заявление о потере Россией европейского рынка газа Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает, что говорить, что Россия полностью потеряла европейский рынок газа преждевременно.

По мнению эксперта, на самом деле ситуация намного сложнее, чем ее хочет видеть глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. Об этом сообщает Lenta.ru.

- Ситуация сложнее ... Уже несколько прогнозов МЭА в 2022 году по отношению к России не оправдались, - отмечает аналитик.

Также Юшков заявляет, что с одной стороны, полностью запрещены поставки угля в страны Евросоюза, а с другой стороны - то по газу никаких запретов на поставки в Евросоюз нет.

- Нефть с 5 декабря будет запрещена, но с определенными исключениями. Нефтепродукты можно будет поставлять до февраля 2023 года, и тоже там есть определенные исключения. ... Навсегда или не навсегда, но пока действуют санкции, будет запрещено, - напомнил специалист. - (Что касается газа, то) проблема в том, что мы не можем доставить наш газ, но запретов нет.

Именно поэтому, по мнению Юшкова, заявлять, что РФ навсегда потеряла европейский рынок газа и нефти, неверно, но радикальное сокращение поставок произошло.

Аналитик отметил, что ситуация с отказом и потерей Евросоюзом российского газа и нефти отразилась не только на России, но и на самом союзе.

Накануне глава МЭА Фатих Бирол выразил мнение, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, сообщало ФАН. Также Бирол заявлял, что российской стороне понадобится время, чтобы найти новых клиентов на свои энергоносители и наладить логистические цепочки доставки.

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