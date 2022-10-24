WSJ: с наступлением зимы у ВСУ возникнут проблемы с маскировкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С наступлением зимы украинская армия столкнется с большими затруднениями, связанными с маскировкой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ.

"Мы не cможем сражаться как весной и летом. Прятаться будет намного труднее", - отметил военный.

Также он добавил, что в условиях зимы и снежного покрова российским БПЛА будет легче выявлять артиллерийские позиции противника и точные маршруты его перемещений для нанесения ударов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.