Турецкий эксперт назвал три решения, которые спасут ЕС от энергетического кризиса

Турецкий экономический и политический эксперт Эрдал Карагель назвал потолок цен на газ главной опасностью ЕС Фото: REUTERS

Эксперт из турецкого фонда политических и экономических исследований SETA Эрдал Карагель озвучил три способа решения энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС), пишет Yeni afak. При этом, главной опасностью для союза он назвал введение потолка цен на энергоносители.

"Евросоюз сможет избежать кризиса, достигнув трех целей – снижения цены на природный газ, сокращения потребления и обеспечения надежности поставок", - считает эксперт.

Он отметил важность оценки влияние роста газовых цен на инфляцию. Она, в первую очередь, вызвана резким ростом цен на энергоносители, а спад национальной экономики страны коррелирует с повышением процентных ставок на фоне инфляции.

При этом всем, главной опасностью для европейской экономики является введение ценового потолка. Карагель считает, что искусственное предотвращение повышения цен не имеет смысла без предварительного обеспечения стабильность и безопасности в энергоснабжения.

В число наиболее уязвимых стран попадают государства с большей зависимостью от российского газа. В первую очередь это Германия, Дания и Нидерланды. Они опасаются потолка цен в связи с чем тормозят его введение.

Другие страны ЕС имеют альтернативные варианты энергообеспечения, соответственно, поддерживают ограничение цен на топливо вопреки стремлению более слабых участников обеспечить энергетическую безопасность. Из-за этого в союзе возникает множество разногласий, подчеркивает эксперт.

18 октября стало известно, что Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и проблем с поставками топлива.