Россия уведомила ООН о введении военного положения в новых регионах страны Фото: Александр КОЦ

Российская Федерация уведомила Организацию объединенных наций (ООН) о введении в новых регионах страны военного положения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель дипломатического ведомства в беседе с изданием Lenta.ru отметила, что помимо ООН Россия проинформировала ОБСЕ по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека.

- В соответствии со статьей 22 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ и пунктом 3 статьи 4 Международного пакта о гражданских и политических правах Россия направила соответствующее уведомление генсеку ООН (Антониу Гутерришу), - рассказала Захарова.

Что касается Совета Европы, то его РФ не уведомляла, поскольку, как пояснила Захарова, Россия перестала быть членом этой организации с марта 2022 года.

Накануне ФАН сообщало, что президент РФ Владимир Путин с 20 октября ввел режим военного положения вводится в четырех новых регионах страны. Речь идет о Луганской и Донецкой республиках, а также о Херсонской и Запорожской областях. Глава государства также добавил, что руководители регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

О значении военного положения телеканалу "360" рассказывал полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, на тех территориях, где вводится военное положение, начинает действовать специальный порядок. К примеру, там усилится охрана общественного порядка, зданий, государственных зданий и различных объектов.