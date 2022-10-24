Кот Ларри с Даунинг-стрит сообщил, что ждет икру и лобстеров от нового премьера Британии Сунака

кот Ларри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный мышелов британского премьер-министра - кот Ларри - ожидает икру и лобстеров в своем меню в связи с избранием Риши Сунака новым премьером страны. Состояние политика оценивается в сотни миллионов фунтов.

"Риши Сунак станет премьер-министром. У его семьи полно денег, поэтому меня ждут икра и лобстеры в меню с завтрашнего дня", - отмечается в сообщении кота в соцсети Twitter.

Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост после того, как его оппонент лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что решила снять свою кандидатуру. В связи с этим он стал новым главой правящей Консервативной партии и британского правительства.

Напомним, 20 октября 2022 года Риши Сунак и глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за кресло британского премьер-министра, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.