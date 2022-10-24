Путин дал российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди Буторе

Путин дал гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бывшему второму вице-президенту Бурунди. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник 24 октября, он доступен здесь.

Кроме второго вице-президента Бурунди Жозефа Буторе, в российское гражданство согласно указа Путина принят еще ряд лиц, в том числе документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо и ведущий RT Рори Суше.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.

Громкие разоблачения Сноудена, опубликованные в ведущих западных СМИ в 2013 году, вызвали дипломатический скандал. Из публикаций Сноудена выяснилось, что АНБ США неоднократно прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств мира, в том числе и тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее сербский актер и режиссер Милош Бикович рассказал, как получил гражданство России и объяснил, чем отличаются русские и сербы.