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Происшествия24 октября 2022 14:50

На ремонт Крымского моста поставили весь необходимый объем металлоконструкций

Общий вес металлоконструкций составляет 1218 тонн, уточнил председатель правительства РФ Марат Хуснуллин
Владимир РОМАНЕНКО
На ремонт Крымского моста поставили весь необходимый объем металлоконструкций

На ремонт Крымского моста поставили весь необходимый объем металлоконструкций

Фото: REUTERS

Председатель правительства России Марат Хуснуллин заявил, что на ремонт Крымского моста поставили весь объем необходимых конструкций. Общий вес металлических фрагментов составляет 1218 тонн. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

“Их изготовили в рекордные сроки – за что отдельное спасибо производителям. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов”, - отметил Хуснуллин.

Также он сообщил о расширении рабочих бригад. Теперь ремонтом переправы занимается до 450 человек. При этом для восстановления Крымского моста задействовали 45 единиц техники.

Вчера Марат Хуснуллин сказал, что уже к ноябрю 2022 года будет готов проект восстановления железной дороги на Крымском мосту. Ремонт железнодорожного полотна, по его словам, самое приоритетное направление в рамках всей работы.