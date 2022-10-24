На ремонт Крымского моста поставили весь необходимый объем металлоконструкций Фото: REUTERS

Председатель правительства России Марат Хуснуллин заявил, что на ремонт Крымского моста поставили весь объем необходимых конструкций. Общий вес металлических фрагментов составляет 1218 тонн. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

“Их изготовили в рекордные сроки – за что отдельное спасибо производителям. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов”, - отметил Хуснуллин.

Также он сообщил о расширении рабочих бригад. Теперь ремонтом переправы занимается до 450 человек. При этом для восстановления Крымского моста задействовали 45 единиц техники.

Вчера Марат Хуснуллин сказал, что уже к ноябрю 2022 года будет готов проект восстановления железной дороги на Крымском мосту. Ремонт железнодорожного полотна, по его словам, самое приоритетное направление в рамках всей работы.