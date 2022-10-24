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Политика24 октября 2022 14:48

Мишустин освободил Суханова от должности заместителя главы Минтранса России

Это было сделано по просьбе самого Александра Суханова
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности замглавы Минтранса РФ, на которой он отвечал за транспортную безопасность, по его просьбе, об этом говорится в соответствующем распоряжении.

"Освободить Суханова Александра Викторовича от должности замминистра транспорта РФ по его просьбе", - уточняется в документе.

Суханов отвечал за вопросы транспортной безопасности. Ранее издание РБК писало о его возможном уходе, связывая это с терактом на Крымском мосту.

Ранее Мишустин отменил ковидные ограничения на въезд в Россию жителей Белоруссии, Украины и Донбасса. Временные ограничения при пересечении российско-белорусской границы, связанные с пандемией коронавируса, были введены 16 марта 2020 года.

Также ранее Мишустин пообещал свести на нет бумажную волокиту при оказании госуслуг. К концу 2023 года госуслуги будут предоставляться 24 часа семь дней в неделю.