В Хмельницкой области Украины восстановили энергоснабжение

Глава военной администрации призвал жителей Хмельницкой области для уменьшения вероятности веерных отключений использовать по минимуму электрическую энергию в пиковые периоды потребления. Фото: REUTERS

Глава Хмельницкой области Украины Сергей Гамалий заявил о восстановлении электроснабжения на территории региона, ранее нарушенное в результате ракетных обстрелов, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Электроснабжение в Хмельнитчине почти полностью восстановлено. Остается не подключенной к сети небольшая часть потребителей в Хмельницкой области", - пояснил глава области Сергей Гамалий.

Глава военной администрации призвал жителей Хмельницкой области для уменьшения вероятности веерных отключений использовать по минимуму электрическую энергию в пиковые периоды потребления.

Кроме того, ранее глава города Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что часть центра города обесточена, троллейбусы не работают.

Как ранее писал сайт KP.RU, ракетные удары по электростанциям Украины начались с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Владимир Путин сравнил киевские спецслужбы, организовавшие подрыв переправы в Керчи, с международными террористами.