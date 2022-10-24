Объявлен шорт-лист Грушинской премии

Грушинская премия состоится уже в третий раз. Фото: сайт ВЦИОМ

Организаторы Ежегодной социологической книжной премии им. Б. А. Грушина объявили номинантов, попавших в шорт-лист. В четырех номинациях («Лучшая теоретическая работа», «Лучшая книга на основе прикладных исследований», «Лучшая научно-популярная книга» и «Лучший перевод») представлены девять издательств: Common place, Ad Marginem, ВЦИОМ, «Альпина Паблишер», НИУ ВШЭ, «Дело», «Красная ласточка», ЭКСМО, «Молодая гвардия».

В перечень лучших вошли «(Не)случайный разговор о смерти. Как говорить на сложные темы с незнакомыми людьми» (Дмитрий Рогозин, Анна Ипатова), «Родительство 2.0: Почему современные родители должны разбираться во всем?» (А. Авдеева, О. Исупова, Ж. Чернова, Л. Шпаковская, А. Кулешова), «Война в XXI веке» (А.Д. Куманьков), «Как устроена матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика» (Э. Лок, Т. Стронг) и другие.

Напомним, ежегодная социологическая книжная премия имени Бориса Грушина учреждена в память о выдающемся русском социологе, авторе социологических текстов и основателе советской эмпирической социологии. Борис Грушин основал «Институт общественного мнения» (1960—1967 гг.) при газете «Комсомольская правда», а позже выступил одним из организаторов Всесоюзного центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Грушинская премия была основана в 2020 году. Учредителями выступили Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московская высшая школа социальных и экономических наук, ВЦИОМ.