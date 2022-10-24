Стоматолог Чертанова предупредила об опасности народных средств для отбеливания зубов Фото: Евгения ГУСЕВА

Желая приобрести белоснежную улыбку люди иногда прибегают к народным методам отбеливания зубов и в домашних условиях испытывают различные методы до различных полосок и гелей для отбеливания. Однако делать этого не стоит, предупреждает главный врач "Ортодонт Сити", стоматолог Диана Чертанова.

По словам эксперта, все эти средства опасны для зубов. Все дело в том, что отбеливание делится на два вида: механическое, или абразивное, и ферментативное, или химическое.

- Механическое отбеливание в домашних условиях сегодня любят делать с абразивной (отбеливающей) зубной пастой, содой или морской солью. Да, ... зубы могут визуально стать белее, но при этом вы очень сильно повреждаете эмаль. Так повышается риск появления чувствительности зубов и развития кариеса, - рассказала врач. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Если говорить про химические варианты отбеливания дома, то довольно популярны народные средства. Среди них можно выделить лимон, землянику, перекись водорода и различные полоски, гели и пасты.

- В этом случае отбеливание происходит соответственно путем химического воздействия на эмаль. Но опять-таки и это опасно для зубов тем, что никак нельзя достоверно проконтролировать содержание кислоты и ее воздействие на зубы, - предостерегает Чертанова.

По ее словам, чтобы правильно провести отбеливание зубов, прежде всего, стоит получить рекомендации у специалиста. Доктор добавила, что только врач-стоматолог сможет подобрать и провести бережное отбеливание.

Накануне "Известия" писали про зубы мудрости. Если зубы мудрости здоровы и находятся в правильном положении, они ничем не опасны, однако в некоторых случаях они могут стать определенной угрозой для здоровья ротовой полости, рассказал изданию стоматолог-ортопед Илья Скляров. Специалист добавил, что когда зубы мудрости прорезываются, они могут двигать соседние седьмые зубы.

Также недавно RT писал о причинах разрушения пломб. Как объяснила врач-стоматолог Светлана Багавиева, в число факторов, негативно влияющих на состояние пломб, входит зубной налёт. Ещё одной причиной она назвала неправильный прикус, из-за которого повышается нагрузка на зубы. В результате пломбы могут скалываться и стираться.