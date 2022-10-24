В Госдуме считают маловероятным улучшение отношений РФ с Британией после избрания Сунака премьер-министром

Риши Сунак Фото: REUTERS

Улучшение отношений между Британией и Россией после избрания Риши Сунака британским премьер-министром маловероятно, поскольку Лондон придерживается курса Вашингтона, а также стремится быть русофобским лидером в Европе, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от "Единой России" Олег Морозов.

"В настоящее время улучшение отношений между Британии и Россией маловероятно в силу двух факторов: американского, который предполагает движение в фарватере Вашингтона, и европейского, где Британия стремится играть роль русофобского лидера", - сказал Морозов.

Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост после того, как его оппонент лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что решила снять свою кандидатуру. В связи с этим он стал новым главой правящей Консервативной партии и британского правительства.

Напомним, 20 октября 2022 года Риши Сунак и глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за кресло британского премьер-министра, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.