Мишустин заявил о введении жесткого контроля за выплатами военным и их семьям

Михаил Мишустин поручил наладить обратную связь по вопросам денежных выплат российским военным и их семьям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жесткий контроль будет вестись за денежными выплатами российским военным и их семьям. Об этом в понедельник 24 октября заявил глава правительства Михаил Мишустин. Премьер поднял вопрос о выплатах во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, сообщает пресс-служба российского Совмина.

Мишустин во время заседания дал ряд поручений, в том числе и о выплатах военным, и подчеркнул важность обратной связи с мобилизованными и членами их семей.

«Завтра необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями в части своевременного и корректного начисления денежного содержания», - сказал глава правительства.

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Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев дал резкий ответ на сообщения о истощившихся запасах оружия России и заверил, что выпуск вооружений в РФ увеличивается по всем направлениям.