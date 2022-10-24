Около 1 миллиона украинских беженцев въехали в Германию с 24 февраля 2022 года

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что все беженцы из Украины остаются желанны для Германии Фото: REUTERS

Выступая на открытии 5-го германско-украинского экономического форума в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что порядка одного миллиона беженцев из Украины въехали на территорию ФРГ с 24 февраля 2022 года.

"Они все были и остаются для нас очень желанными", - подчеркнул канцлер.

Он также уточнил, что статистика не учитывает соотечественников украинских беженцев, которые прибыли в Германию до 24 февраля.

"Я хотел бы поблагодарить компании, <...> и я также хотел бы поблагодарить учителей, которые приветствуют почти 200 тыс. украинских детей в германских школах", - подчеркнул Шольц.

По мнению главы Германии, принять беженцев было правильным шагом. Он выражает надежду на то, что народ Украины останется “мостом между двумя странами и в будущем”.

Не так давно, в Минтруда Германии подтвердили особо отношение к вынужденным переселенцам из Украины. В ситуации с получившими убежище в Германии украинцами должны действовать послабления и привилегии, которые не предоставляются беженцам, приехавшим из других государств, заявил министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль.