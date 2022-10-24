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В мире24 октября 2022 15:38

Около 1 миллиона украинских беженцев въехали в Германию с 24 февраля 2022 года

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что все беженцы из Украины остаются желанны для Германии
Владимир РОМАНЕНКО
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что все беженцы из Украины остаются желанны для Германии

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что все беженцы из Украины остаются желанны для Германии

Фото: REUTERS

Выступая на открытии 5-го германско-украинского экономического форума в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что порядка одного миллиона беженцев из Украины въехали на территорию ФРГ с 24 февраля 2022 года.

"Они все были и остаются для нас очень желанными", - подчеркнул канцлер.

Он также уточнил, что статистика не учитывает соотечественников украинских беженцев, которые прибыли в Германию до 24 февраля.

"Я хотел бы поблагодарить компании, <...> и я также хотел бы поблагодарить учителей, которые приветствуют почти 200 тыс. украинских детей в германских школах", - подчеркнул Шольц.

По мнению главы Германии, принять беженцев было правильным шагом. Он выражает надежду на то, что народ Украины останется “мостом между двумя странами и в будущем”.

Не так давно, в Минтруда Германии подтвердили особо отношение к вынужденным переселенцам из Украины. В ситуации с получившими убежище в Германии украинцами должны действовать послабления и привилегии, которые не предоставляются беженцам, приехавшим из других государств, заявил министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль.