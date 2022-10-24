Читатели Express возмутились избранием Риши Сунака на пост премьер-министра Британии

Риши Сунак Фото: REUTERS

Читатели издания Express бактивно отреагировали на назначение экс-главы Минфина Риши Сунака премьер-министром Британии.

"Он может быть выбором банкиров, но никак не выбором граждан, люди не голосовали за это, кто дал Тори право так поступать с британцами?" - пришел в возмущение footymcfootball.

“Риши поддерживал брексит, значит, он несет ответственность за экономический бардак, происходящий в стране", – отметил Hastaluego.

"Что ж, теперь нам по-настоящему крышка", - подытожил RobRoss.

Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост после того, как его оппонент лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что решила снять свою кандидатуру. В связи с этим он стал новым главой правящей Консервативной партии и британского правительства.

Напомним, 20 октября 2022 года Риши Сунак и глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за кресло британского премьер-министра, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.