Аналитик Карпунин допустил нейтральную реакцию курса рубля на сохранение ключевой ставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин считает, что курс рубля к доллару не изменится, если ЦБ РФ в пятницу примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Что касается доллара, то, вероятно, он останется в диапазоне 61 рубля, отмечает он.

- Скорее всего рубль отреагирует абсолютно нейтрально. Рынок заранее предполагает сохранение ставки, так что сюрприза не будет. А где нет сюрприза - там нет волатильности. В последнее время курс вернулся в район 61 рубля за доллар и в ближайшей перспективе останется на этом уровне, - рассказал Карпунин в беседе с изданием Газета.Ru.

При этом эксперт добавил, что для курса российской валюты ключевая ставка сейчас не является определяющим фактором. Аналитик также допустил, что рубль может немного ослабеть по мере приближения конца года и введения эмбарго ЕС на поставки российской нефти.

Накануне "Известия" писали, что причиной укрепления рубля на неделе стал устойчивый профицит счета текущих операций. Об этом изданию рассказал аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Он добавил, что внешние факторы, такие как дифференциал ставок, слабо влияют на курсообразование по причине затрудненного движения капитала.

Также RT писал, что главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев спрогнозировал курс рубля до конца октября. Он допустил, что до конца октября сохранится курс на укрепление рубля. По его словам, основную поддержку рублю оказывает сохранение профицитного текущего счёта платёжного баланса в условиях высоких цен на энергоносители.