Байдена обвинили в трате миллиардов ради приближения ядерной войны

Байдена обвинили в том, то что он тратит миллиарды налогоплательщиков на помощь Украине при наличии серьезных проблем внутри США. Фото: REUTERS

Президента США Джо Байдена обвинили в том, что его администрация тратит миллиарды долларов на поддержку Украины в то время, как в самой Америке существует ряд внутренних проблем, требующих значительных средств на их решение. Об этом написал обозреватель American Thinker Фрэнк Либерато. По мнению Либерато, помощь Киеву в украинском конфликте увеличивает вероятность возникновения ядерного конфликта.

«Мы продолжаем направлять миллиарды долларов налогоплательщиков на военную операцию, не выгодную с точки зрения американских интересов и не имеющую однозначного решения», - написал Либерато.

Автор АТ обозначил ряд обострившихся в США проблем, среди которых высокая инфляция, нелегальная миграция, разгул преступности и распространение наркотиков.

«Разве у нас нет дел поважнее, чем тратить столь нужные миллиарды на защиту чужих границ?», - задал вопрос Фрэнк Либерато.

Напомним, президент США Джо Байден распорядился выделить Украине пакет военной помощи на $600 млн.

Ранее Байден объяснил военную помощь Украине противодействием Путину и заявил, что намерен прилагать усилия, чтобы Россия не добилась успеха.

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