Силуанов назвал справедливым налогообложение уехавших за границу россиян

Глава Минфина Антон Силуанов поддерживает 30% НДФЛ для россиян вне налоговой резиденции страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью изданию РБК заявил, что поддерживает инициативу налогообложения уехавших за границу россиян. Он назвал это справедливым “налогообложением”.

“Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан”, - сказал Силуанов.

На вопрос о том, есть ли в этом “фискальный смысл”, он подчеркнул справедливость такого НДФЛ для уехавших за границу.

Летом 2022 года Минфин выступил с инициативой обложения НДФЛ зарплат покинувших страну россиян, но продолжающих работать на отечественные компании удаленно, то есть облагать повышенным налогом граждан-нерезидентов.

Сайт KP.RU разбирался, какими налогами облагаются зарплаты граждан России в процентном соотношении.

Резиденты — это те, кто живет в России не менее 183 календарных дней в году, вне зависимости от гражданства. Государство взимает 30% с выплат иностранным работникам и по доходам нерезидентов не облагаемых другими ставками.