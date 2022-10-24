Нутрициолог Свиридова посоветовала не брать в поездки скоропортящиеся блюда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нутрициолог и внешний консультант подписки «Пакет» от Х5 Елена Свиридова рассказала россиянам, какие продукты стоит брать с собой, собираясь в дорогу. Также она перечислила те, от которых стоит отказаться.

По словам эксперта, прежде всего стоит помнить, что вредные или скоропортящиеся блюда могут плохо сказаться на пищеварительной системе и доставить массу проблем.

- Чтобы есть было удобно, а также не было риска испачкать салон транспорта, еду стоит положить в отдельные контейнеры. Важно, чтобы блюда можно было есть в холодном виде, потому что в дороге вряд ли появится возможность их разогреть. Следует выбирать продукты без резкого запаха, чтобы не создавать дискомфорта окружающим, - рассказала врач.

В беседе с изданием "Газета.Ru" Свиридова добавила, что если поездка будет долгой и без возможности остановиться на основательный прием пищи, то в таком случае можно взять с собой блюда, которые смогут провести какое-то время в пути.

- Главное - съесть их не позже того, как они начнут портиться. Например, можно взять макароны из твердых сортов без добавок в виде мяса или сыра и картошку в мундире. Можно взять вареные яйца и курицу ... Если поездка займет несколько дней, а у вас будет возможность найти кипяток – для завтрака можно взять быстрорастворимые каши, - советует эксперт.

Также она призвала отказаться от сладкой газировки.

Накануне RT писал, что старший научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутрибиома ФИЦ питания и биотехнологии Елена Зинурова дала советы по организации питания в путешествии. В частности, она призвала не брать в дорогу еду, которая не может храниться без холодильника.