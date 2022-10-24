Лавров назвал голословными опровержения Западом попыток Украины создать "грязную бомбу"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

В Москве считают голословными опровержения, сделанные странами Запада, что Киев не планирует создавать "грязную бомбу", ответные обвинения РФ в подобной провокации - это не серьезный разговор, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки и что Россия сама хочет сделать нечто подобное, чтобы затем обвинить режим Зеленского, это несерьезный разговор", - заявил Лавров журналистам по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее сайт KP.RU писал, что опасения о подготовке “грязной бомбы” на Украине подтвердились. Министр иностранных дел подчеркнул, что российские опасения получили конкретные подтверждения.

Также ранее Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва "грязной бомбы". Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.