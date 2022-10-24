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Политика24 октября 2022 16:14

Лавров назвал голословными опровержения Западом попыток Украины создать "грязную бомбу"

Глава МИД РФ заявил об этом по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

В Москве считают голословными опровержения, сделанные странами Запада, что Киев не планирует создавать "грязную бомбу", ответные обвинения РФ в подобной провокации - это не серьезный разговор, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки и что Россия сама хочет сделать нечто подобное, чтобы затем обвинить режим Зеленского, это несерьезный разговор", - заявил Лавров журналистам по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее сайт KP.RU писал, что опасения о подготовке “грязной бомбы” на Украине подтвердились. Министр иностранных дел подчеркнул, что российские опасения получили конкретные подтверждения.

Также ранее Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва "грязной бомбы". Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.