Захарова прокомментировала присуждение Зеленскому премии Андрея Сахарова

Захарова прокомментировала присуждение Зеленскому премии имени Сахарова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала присуждение Премии имени Андрея Сахарова Владимиру Зеленскому как представителю украинского народа.

Дипломат напомнила слова Сахарова об Украине на публичной конференции академика с делегатами студенческого форума. Стенограмма выступления была опубликована 1 марта 1990 года в газете «Советская молодёжь».

«Конституционное устройство нашего государства необходимо пересмотреть так, чтобы стоял вопрос не о свободе выхода, а о свободе вхождения республик в этот новый Союз. Думаю, мы все заинтересованы, чтобы Украина оставалась частью нашего общего дома», - ответил академик Сахаров на вопрос о целесообразности выхода республики из состава СССР.

Захарова назвала решение Европарламента, присудившего премию «украинскому народу, представителем которого является Владимир Зеленский», лицемерным.

Напомним, ранее Фонд Немцова дал Владимиру Зеленскому премию.

Ранее украинского лидера выдвинули на Нобелевскую премию мира представители группы европейских политиков, в состав которой вошли бывшие и действующие министры европейских государств, а также различные депутаты.

После этого Нобелевский комитет отказался менять регламент для выдвижения Зеленского на Премию мира.

Тем временем президент России Владимир Путин назвал академика Сахарова мужественным и несгибаемым человеком.