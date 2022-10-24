Боец, участвующий в СВО, попросил волонтеров привезти ему котенка. Фото: "Подмосковье сегодня"

Волонтеры активно помогают бойцам, участвующим в СВО, стараются доставлять все необходимое на передовую и в тыл. И теперь волонтеры получили необычную просьбу: один из участников спецоперации попросил привезти ему не бинокль, не берцы, а котенка.

Рыжего пушистика в коробке недавно доставили на линию соприкосновения. Назвали кота Батоном, и он уже стал талисманом части.

- Батон попал в роту обеспечения из ДНР, которая дислоцируется на границе. Ребята занимаются тем, что отвозят в зону боевых действий боеприпасы, продукты, – рассказывает волонтер группы «ZOV сердца» Людмила Каменская.

Котенка попросил житель Донецка по имени Иван, ему 19 лет. С ним волонтеры столкнулись на посту и услышав просьбу не смогли отказать, хотя сначала были сомнения.

Но во всех других подразделениях есть и собаки, и кошки – солдаты подбирают брошенных животных. А в той роте снабжения не было никого.

В итоге взяли котенка, который жил у одного из волонтеров, и теперь он стал символом роты.

- Сколько эмоций, сколько радости было! Тут всем стало понятно, почему его попросили и сколько пользы от этого животного. Он источник позитива, источник успокоения, – рассказывает Людмила интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Теперь россияне отправляют посылки не только бойцам, но и Батону. Ему часто привозят корм с записками «лично в лапы».

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