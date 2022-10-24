В Пентагоне заявили, что сохраняют открытыми линии связи с Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленный представитель минобороны США заявил, что линии связи с РФ остаются открытыми, шеф Пентагона Ллойд Остин готов провести столько разговоров с российской стороной, сколько будет необходимо.

"Линии связи открыты. И, конечно, министр готов провести столько разговоров, сколько потребуется, не только с представителями России, но и с нашими партнерами. Мы намерены поддерживать линии связи открытыми", - сказал чиновник в ходе брифинга.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Также ранее глава Пентагона Остин заявил о решающем этапе боевых действий на Украине. Запад продолжит помогать Киеву, подчеркнул он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.