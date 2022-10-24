Политолог Журавлев допустил, что Риши Сунак постарается отстраниться от проблем России и Украины Фото: REUTERS

Новым главой правительства Великобритании станет бывший министр финансов Соединенного королевства Риши Сунак. Политологом Дмитрий Журавлев спрогнозировал, какие шаги стоит ожидать от нового главы правительства.

По словам эксперта, высока вероятность, что Сунак акцентирует внимание на внутренней политике страны. Об этом он уже говорил сам. К тому же, в соединенном королевстве накопилось много экономических и финансовых проблем.

А вот внешняя политика Великобритании вряд ли изменится в ближайшее время: Лондон продолжит поддерживать Киев, но это будет в более мягкой форме, чем при Лиз Трасс.

- Думаю, что Риши Сунака вообще не интересует тема Украины и России, однако полностью «съехать» с нее ему попросту не дадут, - комментирует ФАН Журавлев.

Скорее всего он будет следовать общепринятым западным трендам по отношению к РФ, но сам «мутить воду» не станет.

- Но «плевать против ветра» он не будет. Если Запад продолжит поддерживать Украину, тоже самое будет делать и Риши Сунак, - заключил эксперт.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников полагает, что антироссийский курс страны не изменится.

- Сунак будет активно работать с США. При нем отношения между странами будут улучшаться, что, конечно, делает Британию более надежным партнером США в противостоянии с Россией, - сказал он Пятому каналу.

А политолог Алексей Мартынов в беседе с life отметил, что сейчас должность премьер-министра расстрельная, экономика Британии находится в тяжелейшем кризисе за последние 50 лет. Если новый премьер продержится хотя бы год в своей должности, то в следующем году его будущее решат очередные парламентские выборы.