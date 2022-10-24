Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 октября 2022 17:13

Захарова прокомментировала отказ США в выдаче российской делегации виз на министерскую конференцию МАГАТЭ

Дипломат призвала отказаться от проведения международных форумов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала подумать над тем, чтобы отказаться от проведения международных форумов.

Поводом к такому заявлению стала невыдача виз российской делегации на Международную министерскую конференцию МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая пройдет в Вашингтоне 26-28 октября 2022 года. В ней планировала принять участие делегация от РФ в составе представителей госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзора.

“США так и не выдали визы российским делегатам, несмотря на то, что соответствующие заявки были направлены ими заблаговременно в установленном порядке… ", - подчеркнула Захарова.

В результате, совершенно неприемлемым способом и без всяких на то причин было заблокировано участие России в важном международном мероприятии под эгидой МАГАТЭ, добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что США потеряли контроль над посеянным ими хаосом на Украине. Чем дальше, тем это очевиднее, отметила официальный представитель МИД РФ.