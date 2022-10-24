В Венеции двум французским туристам за угон гондолы грозит штраф в 15 тысяч евро

В Венеции туристы из Франции угнали гондолу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Венеции полиция задержала двоих туристов за угон гондолы, сообщает CNN. Сообщается, что двое тридцатилетних туристов из Франции угнали припаркованную на ночь лодку. Отвязав гондолу, мужчины около часа катались на ней по Гранд-каналу.

Полиция обратила внимание на нехарактерную для венецианских гондольеров манеру гребли и задержала угонщиков. В то время, как гондольеры практикуют греблю одним веслом, угонщики-французы гребли двумя.

Оказалось, что туристы не только угнали гондолу, но и выбросили из нее декор, подушки и документы. Кроме того, они не извинились перед владельцем лодки. Гондольер претендует на компенсацию ущерба в 10-15 тысяч евро, сообщает CNN.

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