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В мире24 октября 2022 17:51

В Венеции двум французским туристам за угон гондолы грозит штраф в 15 тысяч евро

Угонщиков выдала нехарактерная для гондольеров манера грести
Мария ПАВЛОВА
В Венеции туристы из Франции угнали гондолу.

В Венеции туристы из Франции угнали гондолу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Венеции полиция задержала двоих туристов за угон гондолы, сообщает CNN. Сообщается, что двое тридцатилетних туристов из Франции угнали припаркованную на ночь лодку. Отвязав гондолу, мужчины около часа катались на ней по Гранд-каналу.

Полиция обратила внимание на нехарактерную для венецианских гондольеров манеру гребли и задержала угонщиков. В то время, как гондольеры практикуют греблю одним веслом, угонщики-французы гребли двумя.

Оказалось, что туристы не только угнали гондолу, но и выбросили из нее декор, подушки и документы. Кроме того, они не извинились перед владельцем лодки. Гондольер претендует на компенсацию ущерба в 10-15 тысяч евро, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что в Туапсе туристы украли катамаран, чтобы покататься, но случайно утопили.

В Териберке нетрезвые пожилые туристы обокрали местный отель, содрав со стен оленьи шкуры.

Также сообщалось, что туристы из Иркутска украли диких оленят в красноярском заповеднике «Столбы». Они по ошибке подумали, что малыши в опасности.