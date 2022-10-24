В Финляндии зафиксировали пять неопределенных сейсмособытий в районе прохождения Nord Stream

В Финляндии зафиксировали неизвестные сейсмособытия недалеко от прохождения нитки газопровода "Северный поток". Фото: REUTERS

Ряд сейсмособытий неясного характера зафиксированы в Финском заливе недалеко от Выборга Ленинградской области. Как следует из регулярного бюллетеня, который публикует институт сейсмологии университета в Хельсинки, четыре события зафиксированы 20 октября, еще одно зафиксировано на следующий день, 21 октября. Данные доступны здесь.

Расшифровка условных обозначений на сайте показывает, что неопределенные сейсмособытия могли быть небольшими взрывами либо разрушениями скальных пород. Недалеко от места, где зафиксированы сейсмособытия, проходит нитка газопровода Nord Stream.

Напомним, в сентябре 2022 года в Швеции сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».