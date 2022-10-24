Фудтех-сервисы "Яндекса" работают над запуском доставки еды из сети "Вкусно - и точка" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фудтех-сервисы "Яндекса" ("Яндекс Еда" и Delivery Club) уже ведут работу над запуском доставки из сети "Вкусно - и точка".

- Мы вместе с "Вкусно - и точка" продолжаем работать над запуском доставки из ресторанов с привычным для пользователей покрытием и качеством сервиса, - сообщили ТАСС 24 октября в пресс-службе "Яндекса". Других подробностей, в том числе примерные сроки того, как скоро россияне смогут воспользоваться доставкой, не приводятся.

Ранее сайт KP.RU писал, что сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" планирует запустить сервис собственной доставки осенью этого года. Об этом заявлял гендиректор сети Олег Пароев.

Напомним, в России первые рестораны "Вкусно – и точка" открылись 12 июня 2022 года. Владельцы сети постарались по-максимуму сохранить те блюда, которые были популярны в "Макдоналдсе" раньше, однако не все получилось.