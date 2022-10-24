Бывший глава Роскосмоса Рогозин находится на передовой в Запорожской области

Дмитрий Рогозин разместил фото с передовой в Запорожской области. Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин находится на передовой в Запорожской области. Об этом Рогозин написал в Telegram в понедельник 24 октября. Рогозин сопроводил свой пост фотографией, на которой он позирует на фоне военной техники с буквой Z.

«Добавил к своей военной биографии: Приднестровье, Босния, Северный Кавказ, теперь Новороссия», - написал бывший руководитель российского космического ведомства, добавив, что хочет осуществить «мечту о Славянске».

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», - резюмировал Рогозин.

Напомним, Дмитрия Рогозина уволили из Роскосмоса в июле 2022.

Вот как Рогозин отреагировал на увольнение с поста главы «Роскосмоса».

Тем временем российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ. Живая сила и военная техника были ликвидированы в 174 районах.

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