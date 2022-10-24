Специалисты МАГАТЭ посетят с инспекцией два ядерных объекта на Украине Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что специалисты организации намерены посетить с инспекцией два ядерных объекта на Украине по запросу Киева. Его заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

- МАГАТЭ готовит визит на эти объекты в ближайшие дни. Цель поездки - выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов, - говорится с сообщении.

Накануне сообщалось, что в офисе МАГАТЭ подтвердили получение приглашение посетить Украину в свете заявлений о возможности подготовки Киевом провокации с использованием "грязной бомбы". Сообщается, что приглашение в адрес гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси было отправлено министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Незадолго до этого глава российского МИД Сергей Лавров в связи с этим заявил, что ведомство намерено поднять вопрос создания и применения "грязной бомбы" Киевом в ООН в ближайшее время.