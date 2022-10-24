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Экономика24 октября 2022 20:32

Bloomberg: почти три четверти европейцев урезали расходы на питание

Европейцам приходится экономить из-за инфляции и кризиса в экономике
Мария ПАВЛОВА
Европейцы начали экономить на еде и покупать просроченные продукты.

Европейцы начали экономить на еде и покупать просроченные продукты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители европейских стран вынуждены сокращать свои расходы из-за инфляции и кризиса в экономике. Об этом в понедельник 24 октября сообщает агентство Bloomberg.

Почти 71 процент европейцев урезали свои траты на покупки и питание, пишет агентство, ссылаясь на данные исследования компании IRI, занимающейся анализом рынков.

Сообщается, то более половины респондентов меньше пользуются доставкой еды, 47 процентов реже стали питаться в ресторанах и кафе, а многие ради экономии практикуют пропуск приемов пищи, покупают уцененные продукты или просроченные товары.

Эксперт Ананда Рой прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации и рост цен.

Напомним, антироссийские санкции вызвали в Европе резкое подорожание продуктов уже в марте 2022 года. Тогда же европейские политики начали призывать сограждан экономить на еде.

Ранее европейцам посоветовали прыгать на месте, чтобы согреться. Также для экономии электричества и газа политики предложили европейцам обниматься и не разогревать еду.